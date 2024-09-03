36 Yıllık Dev Şirket İflas Etti: Mağazaları Birer Birer Kapatılıyor
Bir dönemin önemli perakende markalarından Carpetright Limited, iflas ettiğini açıkladı. 1988 yılından bu yana İngiltere'de faaliyet gösteren ve yer döşemeleri alanında tanınan marka, son fiziki mağazalarını ve online alışveriş sitesini kapatma kararı aldı.
Carpetright’ın İngiltere'deki ana şirketi, bu yazın başlarında finansal zorluklar yaşamaya başladı. Şirketin devralınmasının ardından, ülkedeki yüzlerce mağaza kapanmak zorunda kaldı. Bu durum, 1.000'den fazla çalışanın işsiz kalmasına yol açtı.
Carpetright’ın eski adıyla Carpetland, uzun yıllar boyunca iyi bir üne sahipti. Ancak günümüzde, dekorasyon ve yaşam konseptlerine odaklanan mağazaların artışı nedeniyle Carpetright'ın ürün yelpazesi dar kalmıştı. ACV Puls'tan Johan Van Loon, markanın rekabetçi piyasada yetersiz kaldığını belirtti.
Carpetright’ın web sitesinde yer alan bilgilere göre, mağazaların ve online alışveriş sitesinin kapatıldığı duyuruldu. Şirket, mevcut siparişler hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Ayrıca, e-postalara veya telefonlara yanıt vermenin şu anda mümkün olmadığı ifade ediliyor.
Carpetright’ın iflası, küresel ekonomik krizin perakende sektöründeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Gerçek Gündem