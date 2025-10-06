ABD'deki 'Halkbank' Kararı Borsayı Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a kovuşturmanın sona erdirilmesi talebini görüşmeyi reddetmesinin ardından, Borsa İstanbul’da düşüş yaşandı.

Ekonomist Barış Soydan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, söz konusu ret kararının Borsa İstanbul’da yüzde 1’lik düşüşe neden olduğunu yazdı.

Soydan, paylaşımının devamında bu kararı uzlaşma ihtimalini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Kararın kararından Halkbank hisseleri, yüzde 25,94 seviyesine geriledi.

Bu kararla birlikte Manhattan’daki federal savcılığın 2019’da açılan davanın yeniden görüleceği kesinleşmiş oldu.

Mahkeme, alt mahkemenin Halkbank hakkındaki cezai soruşturmanın devamına ilişkin kararını onaylayarak, bankanın itirazını geri çevirdi.

