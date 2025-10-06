ABD'deki 'Halkbank' Kararı Borsayı Vurdu

ABD'de Yüksek Mahkemesi'nin Halkbank'a yönelik kovuşturmayı sona erdirme talebini reddetmesinin ardından Borsa İstanbul'da yüzde 1'lik değer kaybı yaşandı. Halkbank hisseleri de yüzde 25,94 seviyesine geriledi.

Son Güncelleme:
ABD'deki 'Halkbank' Kararı Borsayı Vurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a kovuşturmanın sona erdirilmesi talebini görüşmeyi reddetmesinin ardından, Borsa İstanbul’da düşüş yaşandı.

Ekonomist Barış Soydan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, söz konusu ret kararının Borsa İstanbul’da yüzde 1’lik düşüşe neden olduğunu yazdı.

Soydan, paylaşımının devamında bu kararı uzlaşma ihtimalini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Kararın kararından Halkbank hisseleri, yüzde 25,94 seviyesine geriledi.

Bu kararla birlikte Manhattan’daki federal savcılığın 2019’da açılan davanın yeniden görüleceği kesinleşmiş oldu.

Mahkeme, alt mahkemenin Halkbank hakkındaki cezai soruşturmanın devamına ilişkin kararını onaylayarak, bankanın itirazını geri çevirdi.

Halkbank'tan Suç Örgütüne 550 Milyon Liralık Kredi! 4 Yıl Sonra İtiraf EttiHalkbank'tan Suç Örgütüne 550 Milyon Liralık Kredi! 4 Yıl Sonra İtiraf EttiGüncel
Halkbank Genel Müdürü, Vahit'in Kiler'ini Dolar Doldurdu! Yarı Fiyatına Satış Meclis GündemindeHalkbank Genel Müdürü, Vahit'in Kiler'ini Dolar Doldurdu! Yarı Fiyatına Satış Meclis GündemindeEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Halkbank ABD
Son Güncelleme:
Kademeli Emeklilikte Resmi Adım Yolda! Gözler Meclis’te, 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı
TOKİ’nin Konut Projesine Dolandırıcılar Dadandı! IBAN’a Para Yatırınca Skandal Patladı! Şikayetler Çığ Gibi Büyüyor TOKİ’nin Konut Projesine Dolandırıcılar Dadandı
SGK 100 Bin Kişiye Yazı Gönderdi! Bunu Yapan Emeklilere Kötü Haber: O Parayı 2 Kat Faiziyle Geri Ödeyecekler SGK Harekete Geçti! O Kişilerin Emeklileri İptal Olacak
Osimhen Gizeminde Yeni Gelişme! Bu Uyarı Çok Konuşulur: Derbide Neden Çıldırdığı Açıkladı Kritik Uyarı! Neden Çıldırdığını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler