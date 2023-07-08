8 Temmuz akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

8 Temmuz Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu?

8 Temmuz akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları yine güncellendi. Doların Türk Lirası karşısındaki dalgalanması akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Akaryakıt sektör fiyatlarındaki oynaklıklar nedeniyle son olarak gece yarısı benzine büyük bir zam yapılmıştı. Akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. 8 Temmuz Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 TEMMUZ CUMARTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26.14 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 24.80 TL
istanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.85 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 TEMMUZ CUMARTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26.19 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 24.86 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.89 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 26.64 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 25.31 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 26.66 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 25.42 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11,99 TL

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