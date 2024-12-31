52.416 TL Emekli Maaşı Alacak! Fatih Portakal Kazandığı Parayı Böyle Açıkladı: 'Allah Bereket Versin'

Emekli maaş zammı 3 Ocak’taki Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanması ile ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranında, memur ve memur emekli maaşları da toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile netleşecek. Bu kapsamda 4a, 4b emekli maaşı Ocak 2025 zammının yüzde 16-18, 4c emekli zammının ise yüzde 12-14 aralığında olması bekleniyor.

SSK’LISI BAĞ-KUR’LUSU BU MAAŞLARI ALACAK

Aralık ayı son enflasyon tahminlerine göre Bağ-Kur Esnaf emeklisinin maaşının 12.695 TL’den 14.779 TL’ye yükseleceği hesaplandı. Bağ-Kur Tarım emeklisinin maaşı 10.089 TL’den 11.745 TL’ye, SSK 2000 öncesi emeklilerinin ise 14.178 TL’den 16.506 TL’ye yükselebilir. SSK 2000 sonrası 8.789 TL olan maaşların da 10.232 TL’ye ulaşması bekleniyor.

EMEKLİYE TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ

Ayrıca Ocak ayı içerisinde emekli kök maaş zammı ardından emekli taban maaş düzenlemesi de yapılarak en düşük emekli maaşının 12.500 TL’den 14.500 – 15 bin TL seviyelerine yükseltilmesi de söz konusu.

FATİH PORTAKAL EMEKLİ MAAŞINI AÇIKLADI

Milyonlarca kişinin maaşı bu rakamlarla şekillenecekken Gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV ekranlarından 2025 Ocak ayında alacağı zamla birlikte kendi maaşını açıkladı. "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum” diyen Portakal, “Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin” yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi