500 TL, 1000 TL Banknotların Üzerindeki İsimleri Bile Söylediler! Beklenen Açıklama Geldi

Ekonomim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Oğuz’un son olarak ortaya attığı ve hatta üzerinde 2. Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olacağına dair tartışmaların bile yaşandığı 500 TL ve 1000 TL’lik banknotlar için açıklama geldi.

Türkiye’de para basma yetkisine sahip Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basımı için çalışma yürüttüğü ve para kalıplarının hazırlandığı iddia edildi. CNBC-e'nin ulaştığı yetkililer 500 ve 1000 TL'lik banknotların basımına ilişkin iddiaları doğrulamadı.

200’LÜK BANKNOTLARIN PAYI YÜZDE 80’İ AŞTI

Şu an tedavülde 5, 10, 20, 100 ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. 200 TL'lik banknotlar 01 Ocak 2009'da ilk olarak tedavüle girmişti. Merkez Bankası verileri 16 yılda 200 TL’lik banknotların payının yüzde 403 artarak yüzde 16’dan yüzde 80,4’e çıktığını ortaya koydu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN’DAN BANKNOT AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Ağustos’ta '500 ve 100 TL'lik banknotların basılacağı iddiaları için, "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız” demişti.

Kaynak: CNBC-e