ASGARİ ÜCRET için Son Dakika Açıklaması: İTO Başkanı Avdagiç'in Zam Sözleri Kızdırdı! Kimsenin İstemediği Rakamı Talep Etti

Son dakika: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten dikkat çeken asgari ücret zammı mesajı geldi. Aralık ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalıştığını hatırlatan Avdagiç, bu sayının yeni asgari ücret tespitinde toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatine olan bir çizgide buluşulması gerektiğini hatırlattığını ifade etti.

TÜM MAAŞLARI ETKİLİYOR

İTO Başkanı Avdagiç, asgari ücretin üretimin asli unsuru olduğunu, dolayısıyla makul seviyede tutulmasının, çalışanlar ve işverenler için son derece önemli olduğunu söyledi. Avdagiç asgari ücret 2025 için açıklamasına şöyle devam etti:

"Bize göre asgari ücret sadece bir taban ücret belirleme meselesi değildir. İşsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar bağlı olduğu pek çok kalem bulunuyor. Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor. Bizim kanaatimiz, ücretlerde ‘hedeflenen enflasyon’ göz önünde bulundurularak yapılacak artış, fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir. Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu perspektifle uyumlu hem işçi hem de işveren taraflarının yıl boyu üzerinde mutabık kalacağı bir asgari ücret artış oranı belirlenmesini önemli görüyoruz."

GELİR VERGİSİ MESAJI

Bununla birlikte gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin gündemde tutulması gerektiğini, bunun hem alım gücünü artıracak hem de işveren üzerindeki maliyet baskısını hafifleteceğini ve kayıt dışını azaltacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi