4A SSK'lı Çalışanlar Dikkat, Emeklilikte '2016' Detayı! Kısmi Emeklilik Şartlarında Bunu Kimse Bilmiyordu: Her Sene 100 Gün Artıyor

Türkiye’de kısmi emeklilik prim günü yeterli olmayanların daha düşük prim günüyle ama daha geç yaşta emekli olmalarına imkan tanıyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa 4a SSK kapsamında çalışmaya başlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 3600 prim gününü doldurmak şartı ile emekli olabiliyor. 30 Nisan 2008 sonrasında ise 5400 prim gününü doldurduklarında sigortalılık süresi aranmadan emekli olabiliyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kısmi emeklilik yaşı ilk etapta kadınlarda 61, erkeklerde 63 olarak belirlenirken 65 yaşı aşamıyor.

PRİM GÜNÜNDE KADEMELİ ARTIŞ

Ancak bu tarihten sonra başlayan kişilerin prim günü 4500 günden başlayarak 5400’e çıkıyor. 30 Nisan 2008’den sonra prim günü her yıl için 100 gün ileri gidiyor. Bu kapsamda 2016 tarihinden sonra başlayanlar için 5400 gün olarak uygulanıyor.

Kısmi emeklilik için gerekli prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirenler hayatlarının geri kalan kısmında hiç çalışmasalar bile kanunda öngörülen yaşı doldurduklarında emekli olabiliyorlar.

SON 7 YIL KURALINA DİKKAT!

Ancak kadınlar doğum borçlanması ile 6 yıla kadar avantaj sağlarken, erkekler askerlik borçlanması ile emeklilik yaşlarını öne alabiliyorlar. Burada da dikkat edilmesi gereken konulardan biri son 7 yıl. İlk defa sigortalı çalışmaya 2008 yılı öncesinde başlayan ve birden fazla statüde çalışması olanların hangi statünün kurallarına göre emekli olacakları, son 7 yıllık fiili hizmet süresine göre belirlenir. Fiili hizmet süresinden kastedilen prim ödenen günlerdir. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde hizmet süresi fazla olan kurumun kurallarına göre emeklilik işlemi yapılır.

Buna göre, emeklilikte hangi statüye tabi olacağınızı tespit etmek için son 2.520 günde hangi statülerde çalışıldığına bakılır. SSK’dan emekli olmak isteyenler için 2.520 prim gününün en az 1.260’ının 4A kapsamında olması gerekir.

Kaynak: Habertürk