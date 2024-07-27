49 Yıllık Dev İnşaat Şirketi konkordato İlan Etti

Son dönemlerde yaptığı projelerle dikkat çekmeyi başaran Gökyol İnşaat, iflas koruma talebinde bulundu. En son 600 yataklı Bartin Devlet Hastanesi inşaatını üstlenen Gökyol İnşaat'a 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato izni çıktı. Ancak bu 3 aylık geçici mühlet içerisinde Gökyol İnşaat, projelerini aynı şekilde sürdürecek.

Sektördeki 49 yıllık deneyimiyle Türkiye'nin dört bir tarafında farklı projelere imza atan ve özellikle hastane inşaatlarıyla ön plana çıkan Gökyol İnşaat, konkordato için mahkemeye başvurdu ve 3 aylık geçici mühlet hakkı elde etti. Bu süre zarfı içerisinde Gökyol İnşaat, projelerini tamamlamaya devam edecek ve yakından takip edilecek.

HASTANE YAPIM İŞİNDE TECRÜBELİ

Gökyol İnşaat, 1972 yılından beri İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde farklı projeleri hayata geçirdi. Ancak son dönemlerde hastanelerin yapım işi ile yakından ilgilenmeye başladı. İlk olarak 2008 yılında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cer. Eğ. ve Ar. Hastanesi Yapım İşi ile hastane yapım işine giren Gökyol İnşaat bugüne kadar şu hastane projeleri tamamladı:

İstanbul İli Bağcılar İlçesi Göztepe Spor Kompleksi Yapım İşi

İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi Ek Bina Yapım İşi

Üsküdar Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi A Blok Tadilat İşi

İzmir Foça 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi

Düzce ASM + VSD + KETEM + HSL ve 112 ASHİ Yapım İşi

Sakarya 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Biga Devlet Hastanesi

Adana 250 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı

Ankara 300 Yataklı Gölbaşı Devlet Hastanesi

Ankara Demetevler 60 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sakarya 300 Yataklı Devlet Hastanesi

Gökyol İnşaat, uzun süredir sürdürdüğü hastane yapım işine aralıksız devam ediyor. Konkordato sürecinde bile tamamlanan projelerin yanı sıra bir de devam eden projeleri de bulunuyor. İşte inşaatı süren projeler:

Artvin 20 Ünit ADSM+TSM+112 ASHİ Yapım İşi

Çanakkale Çan 75 Yataklı Devlet Hastanesi

Bartın 600 Yataklı Devlet Hastanesi

Alanya 200 Yataklı Devlet Hastanesi

Yakakent 50 Yataklı Devlet Hastanesi

Çayırova 200 Yataklı Devlet Hastanesi

Kapaklı 100 Yataklı Devlet Hastanesi

MAHKEME KARARI BELLİ OLDU

Ilan.gov.tr'de paylaşılan ilana göre, Konkordato talebinde bulunan davacılar GÖKYOL İNŞAAT VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ, 1S İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 5S İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, CEMİL ENDER ŞERİFSOY ve MUSTAFA ERCAN ŞERİFSOY vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato Tasdiki davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 114507-0 sicil numarasına kayıtlı GÖKYOL İNŞAAT VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 135727-5 sicil numarasına kayıtlı 1S İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 966631-0 sicil numarasına kayıtlı 5S İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 56173034144 T.C Kimlik Nolu CEMİL ENDER ŞERİFSOY ve 30040912346 T.C Kimlik Nolu MUSTAFA ERCAN ŞERİFSOY hakkında İİK. 288. maddesi yollamasıyla İİK. 287. maddesi gereğince 17.07.2024 tarihi saat 17:00'dan itibaren 3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİR.