40 Yıllık Bakkalın 'Bebek Bezi' Hesabı Yürek Burktu, 'Paket Alabilen Kimse Yok, Taneyle Satıyorum'

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bakkallar, vatandaşların temel gıda maddelerini bile nakitle alamadıklarını belirterek ekonomik şartları eleştirdi.

BİR BEBEK BEZ 7,5 LİRA

“Bir adet bebek bezini 7,5 liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Bir paket bezi alıyorum, tekli veriyorum” diye belirten bakkal Vasfiye Dağıstan, “Para varsa veriyorum, para yoksa yine veriyorum. Ne yapacağız? Buradaki bazı fakirler, garipler geliyor, 2 tane haşlanmış yumurta alıyorlar. İnsanlara acıyorum veresiye yazıyorum. İnsanlara para yok diyor, veresiye yazıyorum” dedi. Dağıstan, 165 gram peyniri 33 TL'ye sattığını açıkladı.

'ÇAT-PAT İDARE EDİYORUZ'

Ekonomik zorluk nedeniyle insanların çoğu alışverişini veresiye yazdırdığını, ekmek, makarna ve yumurtayı dahi veresiye aldığını söyleyen 65 yaşındaki bakkal Tuncay Kıvanç ise “Zor durumda oldukları zaman veresiye yazdırıyorlar. Ortalama 15-20 bin lira veresiye yazılan borç var. Şu anda bakkalda para kazandığımız yok. Çat-pat idare ediyoruz. Önceden işler iyiydi” diye konuştu.

Başka bir bakkal ise 50 liralık peynir alan da olduğunu ifade ederek “Zaten para kazanamıyoruz. Peyniri veresiye yazdıranlar var. Genellikle gıda üzerine veresiye yazıyoruz” dedi.

Kaynak: ANKA