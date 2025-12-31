2026 MTV Zammı Belli Oldu: Hangi Araç Ne Kadar Ödeyecek?
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026’da uygulanacak vergi ve harç artışları yeniden değerleme oranının altında tutuldu. Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi ve harçlarda artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Düzenleme milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte yeni ücret tablosu...
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harç artış oranları netleşti. 2026 yılı için vergi ve harçlarda yapılacak artışın, yeniden değerleme oranının altında tutulmasına karar verildi. Buna göre damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için 2026 yılı artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi. Peki araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? İşte tüm ayrıntılar...
YENİ ORAN RESMİ GAZETE’DE
Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve harçların artış oranı yeniden düzenlendi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Normal şartlarda yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanacaktı ancak bu oran aşağı çekilerek yüzde 18,95’e indirildi.
Böylece 2026 yılında gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, yurt dışı çıkış harcı ve benzeri kalemlerdeki maktu tutarlar, daha düşük artış oranıyla güncellenecek.
MTV ÖDEMELERİ İKİ TAKSİTTE
Motorlu taşıtlar vergisi her yıl olduğu gibi ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Yıl içinde araçta değişiklik yapılması ya da yasal düzenleme olması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre hesaplanacak.
|
Motor silindir hacmi
|
En düşük MTV
|
En yüksek MTV
|
1300 cm³ ve aşağısı
|
594 TL
|
6.906 TL
|
1301–1600 cm³ arası
|
1.181 TL
|
12.028 TL
|
1601–1800 cm³ arası
|
2.114 TL
|
21.251 TL
|
1801–2000 cm³ arası
|
3.248 TL
|
33.474 TL
|
2001–2500 cm³ arası
|
4.930 TL
|
50.196 TL
|
2501–3000 cm³ arası
|
6.875 TL
|
70.018 TL
|
3001–3500 cm³ arası
|
9.685 TL
|
106.641 TL
|
3501–4000 cm³ arası
|
13.886 TL
|
167.672 TL
|
4001 cm³ ve üzeri
|
19.472 TL
|
274.415 TL
ARACIN TÜRÜ NASIL BELİRLENİYOR?
MTV hesaplanırken araç cinsi, ruhsattaki ifadeye göre değil, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre belirleniyor. Bu nedenle aynı ruhsat tanımına sahip araçların, vergi açısından farklı kategorilerde yer alması mümkün olabiliyor.
BİR ALT DİLİMDEN MTV ÖDEME ŞARTLARI
1 Ocak 2018’den önce trafiğe kayıt edilen bazı araçlarda, kasko değerinin MTV tutarının yüzde 5’ini aşması halinde vergi bir alt dilimden alınabiliyor. Başvuru için vergi dairelerine dilekçeyle müracaat edilebildiği gibi işlemler Dijital Vergi Dairesi üzerinden de yapılabiliyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV UYGULAMASI
Sadece elektrik motoru bulunan araçlar için MTV, ilgili tarifedeki tutarın yüzde 25’i üzerinden hesaplanıyor. Hibrit araçlarda ise vergi, benzinli motorun silindir hacmine göre belirleniyor.
ENGELLİ ARAÇLARINA MTV İSTİSNASI
Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin adlarına kayıtlı araçları MTV’den muaf tutuluyor. Oranı yüzde 90’dan düşük olanlar ise araçlarında engel durumuna uygun tertibat bulunması halinde istisnadan yararlanabiliyor. Otomatik vitesli ve sol alt ekstremite engeli bulunanlar için ayrıca özel tertibat şartı aranmıyor.
Aracın engelli kişiden başkasına satılması halinde MTV mükellefiyeti, aracı satın alan adına satışın yapıldığı dönemin başından itibaren başlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi