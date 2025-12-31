2026 MTV Zammı Belli Oldu: Hangi Araç Ne Kadar Ödeyecek?

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026’da uygulanacak vergi ve harç artışları yeniden değerleme oranının altında tutuldu. Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi ve harçlarda artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Düzenleme milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte yeni ücret tablosu...

2026 MTV Zammı Belli Oldu: Hangi Araç Ne Kadar Ödeyecek?
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harç artış oranları netleşti. 2026 yılı için vergi ve harçlarda yapılacak artışın, yeniden değerleme oranının altında tutulmasına karar verildi. Buna göre damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için 2026 yılı artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi. Peki araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? İşte tüm ayrıntılar...

YENİ ORAN RESMİ GAZETE’DE

Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve harçların artış oranı yeniden düzenlendi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Normal şartlarda yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanacaktı ancak bu oran aşağı çekilerek yüzde 18,95’e indirildi.

Böylece 2026 yılında gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, yurt dışı çıkış harcı ve benzeri kalemlerdeki maktu tutarlar, daha düşük artış oranıyla güncellenecek.

MTV ÖDEMELERİ İKİ TAKSİTTE

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl olduğu gibi ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Yıl içinde araçta değişiklik yapılması ya da yasal düzenleme olması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre hesaplanacak.

Motor silindir hacmi

En düşük MTV

En yüksek MTV

1300 cm³ ve aşağısı

594 TL

6.906 TL

1301–1600 cm³ arası

1.181 TL

12.028 TL

1601–1800 cm³ arası

2.114 TL

21.251 TL

1801–2000 cm³ arası

3.248 TL

33.474 TL

2001–2500 cm³ arası

4.930 TL

50.196 TL

2501–3000 cm³ arası

6.875 TL

70.018 TL

3001–3500 cm³ arası

9.685 TL

106.641 TL

3501–4000 cm³ arası

13.886 TL

167.672 TL

4001 cm³ ve üzeri

19.472 TL

274.415 TL

ARACIN TÜRÜ NASIL BELİRLENİYOR?

MTV hesaplanırken araç cinsi, ruhsattaki ifadeye göre değil, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre belirleniyor. Bu nedenle aynı ruhsat tanımına sahip araçların, vergi açısından farklı kategorilerde yer alması mümkün olabiliyor.

BİR ALT DİLİMDEN MTV ÖDEME ŞARTLARI

1 Ocak 2018’den önce trafiğe kayıt edilen bazı araçlarda, kasko değerinin MTV tutarının yüzde 5’ini aşması halinde vergi bir alt dilimden alınabiliyor. Başvuru için vergi dairelerine dilekçeyle müracaat edilebildiği gibi işlemler Dijital Vergi Dairesi üzerinden de yapılabiliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV UYGULAMASI

Sadece elektrik motoru bulunan araçlar için MTV, ilgili tarifedeki tutarın yüzde 25’i üzerinden hesaplanıyor. Hibrit araçlarda ise vergi, benzinli motorun silindir hacmine göre belirleniyor.

ENGELLİ ARAÇLARINA MTV İSTİSNASI

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin adlarına kayıtlı araçları MTV’den muaf tutuluyor. Oranı yüzde 90’dan düşük olanlar ise araçlarında engel durumuna uygun tertibat bulunması halinde istisnadan yararlanabiliyor. Otomatik vitesli ve sol alt ekstremite engeli bulunanlar için ayrıca özel tertibat şartı aranmıyor.

Aracın engelli kişiden başkasına satılması halinde MTV mükellefiyeti, aracı satın alan adına satışın yapıldığı dönemin başından itibaren başlıyor.

