Tarım ve Orman Bakanlı İbrahim Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ve sigortası bulunmayan çiftçilere bugün 221 milyon 150 bin lira daha ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, toplam zirai don desteğinin 23 milyar 773 milyon liraya ulaştığını duyurdu.

Bakan Yumaklı Duyurdu, Bugün Hesaplara Yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere bugün 221 milyon 150 bin lira zirai don desteğinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından zirai don desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Yumaklı, "Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

