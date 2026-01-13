2026 Emekli Bayram İkramiyesi ne Kadar Olacak? Kulislerdeki Rakam Ortaya Çıktı! İşte Milyonları İlgilendiren Hesap

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılına ilişkin maaş artışlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan rakamlara göre ikramiye tutarının artırılması için iki farklı senaryo masada. Ekonomi yönetiminin yaptığı değerlendirmelerde, bayram ikramiyesinin 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL seviyesine çıkarılabileceği ifade ediliyor. Son kulis bilgileri ise 5 bin TL seçeneğinin daha güçlü ihtimal olarak öne çıktığını gösteriyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2018’DE BAŞLADI

Emekli bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak hayata geçirilmişti. Yıllar içinde kademeli olarak artırılan ikramiye, 2025 yılında 4 bin TL’ye yükselmişti. 2026 için yapılan hesaplamalar ise artışın 1.000 ila 1.500 TL aralığında olabileceğine işaret ediyor.

ZAMLAR NETLEŞTİ, GÖZLER İKRAMİYEDE

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 oranında zam yapılırken, en düşük emekli maaşına da yüzde 18,48 artış öngören düzenleme TBMM gündemine taşındı. Maaş artışlarının ardından, bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı sorusu da yeniden gündeme geldi.

İKİ SENARYO MASADA

Kulislerde konuşulan formüllere göre:

En düşük emekli maaşına yapılan yüzde 18,48’lik artış esas alınırsa ikramiye yaklaşık 4 bin 740 TL’ye,

Yüzde 18,6’lık zam baz alınırsa ise 4 bin 744 TL’ye çıkıyor.

Ancak bütçe etki analizleri doğrultusunda rakamın yuvarlanarak 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL seviyesine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor. Şu an için ağırlığın 5 bin TL seçeneğinde olduğu ifade ediliyor.

YILDA 10-11 BİN TL İKRAMİYE

Yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplamda 10 ila 11 bin TL arasında ikramiye almış olacak. Yetkililer, bu artışın özellikle bayram öncesi alışveriş ve temel harcamalarda emeklilere önemli bir katkı sağlayacağını belirtiyor.

RAMAZAN BAYRAMI ÖDEME TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ilk bayram ikramiyesinin 9–14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ

Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram 27–30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. İkinci ikramiyenin ise 18–23 Mayıs haftasında emeklilerin hesaplarına geçmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi