2025'te Emekli Olacakları İlgilendiren Açıklama: Maaştaki Yüzde 30'luk Kayıp İçin...

2024’te emekliliğe başvuranların 2025’te başvuran vatandaşlardan daha fazla maaş alacağı haberleri gündem olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

5510 sayılı Kanun’da yer alan güncelleme katsayısı hesaplama yöntemi nedeniyle 2024 ve 2025’te işçi ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farklılığı ortaya çıkarken, 2024’ün ilk yarısında emekliliğe başvuranların, 2025’in ilk yarısında başvuranlardan yüzde 30’a yakın fazla aylık alacağı konuşuluyordu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusunu yanıtladı.

Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.