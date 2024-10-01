Altında Yükseliş Sürüyor! Piyasalar Yine Hareketlendi

Altın piyasasında haftalardır devam eden yükseliş ivmesi bugüne başlarken de seyrini koruyor. Haftanın ikinci iş gününde yükseliş devam ederken, gram altın 2 bin 906 liraya Ons altın ise 2 bin 644 dolara yükseldi.

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Altında Yükseliş Sürüyor! Piyasalar Yine Hareketlendi

Merkez bankalarının politika faizi kararlarını geçtiğimiz haftalarda açıklamaları sonrası döviz ve altında yükseliş ivmesi şiddetlendi. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altında da birçok kez tarihi zirvesini yeniledi. Haftanın ikinci iş gününde de altında yine ivme yukarıyı gösteriyor.

İşte 1 Ekim 2024 Salı günü güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2.906,53 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.026,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.504,35 TL
Tam altın satış fiyatı: 19.882,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.951 TL
Gremse altın satış fiyatı: 49.604,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.644,29 dolar

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Kaynak: Gerçek Gündem

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