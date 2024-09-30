SSK, Bağkur, Emekli Sandığı İçin 3 Kiritik Nokta Ortaya Çıktı: Prim Detayına Dikkat!
Emeklilik süreci, çalışma hayatının en önemli dönemlerinden biri olup, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur üzerinden emeklilik koşulları farklılık gösterebiliyor.
Kaynak: Korkusuz Gazetesi
Milyonlarca kişi emekli olmanın hayalini kurarken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacak kişiler de özellikle prim günlerine ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor. Emeklilikte büyük önem arz eden prim gününde 3 kritik detay ortaya çıktı. İşte emeklilikle ilgili en sık sorulan sorular ve cevapları...
Soru 1: 1974 doğumluyum. SSK girişim 1998, 3600 gün prim ödemem var. Bir çocuk için doğum borçlanması yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
Cevap: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olduğunuz için emeklilik yaş şartınız bulunmuyor. 3600 gün prim ödemenize ek olarak, doğum borçlanmasıyla 720 gün daha ekleyerek toplamda 4320 gün prim ödeme süreniz var. Ancak emekli olabilmeniz için 5975 güne ulaşmanız gerekiyor. Bu durumda, 1655 gün daha prim ödeyerek bu şartı tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, 3600 günden fazla priminiz olduğundan, prim ödemeseniz bile 2032'de, 58 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.
Soru 2: 1967 doğumluyum. SSK girişim 16 Ekim 1984, bugüne kadar 300 gün prim ödedim. Nasıl emekli olurum?
Cevap: Yaş haddinden emekli olabilmek için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Eğer askerlik yaptıysanız, 18 ay askerlik borçlanması (540 gün) yaparak prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Askerlik borçlanmasından sonra 2760 gün daha prim ödeyerek 3600 gün prim şartını tamamlayabilirsiniz. Böylece, 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.
Soru 3: 1960 doğumluyum. 2008’de Bağ-Kur’lu oldum, 2014’te SSK’ya geçtim. 6030 gün prim ödemem var. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum?
Cevap: Bağ-Kur girişinizde prim ödemesi yapmışsanız, emeklilik için 7000 gün prim ve 60 yaş şartına tabisiniz. Yaş sorununuz bulunmuyor. Askerlik sürenizi (20 ay) borçlanarak 600 gün ekleyebilir ve priminizi 7000 güne tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, 370 gün daha prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz.