SSK, Bağkur, Emekli Sandığı İçin 3 Kiritik Nokta Ortaya Çıktı: Prim Detayına Dikkat!

Soru 1: 1974 doğumluyum. SSK girişim 1998, 3600 gün prim ödemem var. Bir çocuk için doğum borçlanması yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olduğunuz için emeklilik yaş şartınız bulunmuyor. 3600 gün prim ödemenize ek olarak, doğum borçlanmasıyla 720 gün daha ekleyerek toplamda 4320 gün prim ödeme süreniz var. Ancak emekli olabilmeniz için 5975 güne ulaşmanız gerekiyor. Bu durumda, 1655 gün daha prim ödeyerek bu şartı tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, 3600 günden fazla priminiz olduğundan, prim ödemeseniz bile 2032'de, 58 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.