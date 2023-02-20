Dolar ve Euro'da son durum

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ekonomiye etkileri izlenmeye devam ediliyor. Dolar kuru yeni haftaya yatay seyirde 18,86 TL'den başlarken, Euro 20,15 TL'den alıcı buluyor.

Bir süredir yatay seyrini koruyan dolar cuma günü haftalık işlem seyrini 18,87 liradan kapatmıştı. Depremin 15’inci günü olan haftanın ilk işlem gününe de dolar 18,86 seviyesinden başladı.

Cuma günü resmi işlem saatini 20,08 liradan tamamlayan Euro kuru ise yeni haftaya 20,15 liradan başladı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından 23 Şubat Perşembe günü açıklanacak. TCMB'nin deprem felaketinden politika faizi ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Şu an politika faizi yüzde 9'da bulunuyor.

Kaynak: ANKA