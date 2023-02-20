Tüketici güven endeksi, 82,5'e yükseldi

TÜİK, şubat ayının tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. TÜİK tarafından yayımlanan bültende "Tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; ocak ayında 79,1 olan endeks, şubat ayında 82,5 oldu.

Alt endekslere bakıldığı zaman; mevcut dönemde hanenin maddi durumu aylık bazda yüzde 6,3 yükselerek 65,5 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 84,2 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi şubatta yüzde 3,8 artarak 85,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise şubat ayında aylık bazda yüzde 2,5 yükselerek 94,5 olarak belirlendi.