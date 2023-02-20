Tüketici güven endeksi, 82,5'e yükseldi

Tüketici güven endeksi, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,3 artarak 82,5'e yükseldi.

Tüketici güven endeksi, 82,5'e yükseldi

TÜİK, şubat ayının tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. TÜİK tarafından yayımlanan bültende "Tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; ocak ayında 79,1 olan endeks, şubat ayında 82,5 oldu.

Alt endekslere bakıldığı zaman; mevcut dönemde hanenin maddi durumu aylık bazda yüzde 6,3 yükselerek 65,5 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 84,2 olarak gerçekleşti. 

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi şubatta yüzde 3,8 artarak 85,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise şubat ayında aylık bazda yüzde 2,5 yükselerek 94,5 olarak belirlendi.

Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
Depremzede çiftçiler için yeni kararlar Depremzede çiftçiler için yeni kararlar
Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinden 1 iyi 1 kötü haber! Beklenmiyordu... Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinden 1 iyi 1 kötü haber! Beklenmiyordu...
Morgan Stanley hazırladı: Depremin ekonomiye etkileri raporu paylaşıldı Depremin ekonomiye etkileri raporu paylaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya... Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya...
Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu
Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi
TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük
300 yıllık deniz kızı mumyasının sırrı çözüldü, gerçek ortaya çıktı 300 yıllık deniz kızı mumyasının sırrı çözüldü, gerçek ortaya çıktı