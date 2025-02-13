14 Şubat Sevgililer Günü’nü Fırsat Bildiler: Rezervasyonlarda Yüzde 30’luk Artış

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, 14 Şubat'ın cuma gününe denk gelmesinin hafta sonu rezervasyon taleplerinde etkili olduğunu belirterek, rezervasyonların geçen yıla göre yüzde 25-30 aralığında arttığını söyledi.

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14 Şubat Sevgililer Günü’nü Fırsat Bildiler: Rezervasyonlarda Yüzde 30’luk Artış

Sevgililer Günü'nün bu yıl cuma gününe denk gelmesi, turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Özellikle tatili hafta sonuyla birleştirmek isteyenler, yurt içi ve dışı tatil rotalarına yoğun ilgi gösterirken, Kapadokya gibi popüler destinasyonlarda otel doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Günaydın, Sevgililer Günü'nde seyahat etmek isteyen vatandaşların özellikle yurt içi rezervasyonlarda dönemsel hareketlilik oluşturduğunu vurguladı.

Günaydın, 14 Şubat'ın cumaya denk gelmesinin hafta sonuna yönelik planlama ve rezervasyon taleplerinde etkili olduğuna dikkati çekerek, "Seyahat acentelerimiz de gerek yurt içine gerekse yurt dışına Sevgililer Günü'ne özel turlar düzenledi. Sevgililer Günü haftasındaki rezervasyonların geçen yılın Sevgililer Günü haftasına göre yüzde 25-30 aralığında arttığını görüyoruz." dedi.

Kış döneminde yurt içinde Kapadokya, Doğu Ekspresi ile Kars, Erzurum ve Mardin turlarına talepte artış olduğunu aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Ayrıca Datça'daki Badem Çiçeği Festivali gibi Sevgililer Günü ile örtüşen etkinlikler de bu türden organizasyonların olduğu lokasyonlara ilgiyi artırıyor. Uludağ, Kartepe, Maşukiye gibi büyük kentlere yakın lokasyonlara günübirlik veya hafta sonu konaklamalı turlar da yine Sevgililer Günü döneminde tercih ediliyor. Özellikle Kapadokya bölgesinde Sevgililer Günü ve izleyen hafta sonunda yüzde 100'e varan tesis dolulukları dikkati çekiyor."

SICAK BÖLGELERİ TERCİH EDİYORLAR

Günaydın, bu dönemde vatandaşların yurt dışı destinasyonlara da ilgi gösterdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez yurt dışı destinasyonları olarak bilinen Paris, Roma başta olmak üzere Prag, Barselona, Budapeşte ve vizesiz destinasyonlar olan Balkan turlarına da talep yüksek seviyelerde seyrediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Sevgililer Günü haftasında önemli ölçüde talep gören destinasyonlar arasında yer alıyor. Ayrıca Mısır, Dubai gibi daha sıcak bölgeler de yine tercih edilen destinasyonlar arasında öne çıkıyor."

Sevgililer Günü ve izleyen hafta sonu itibarıyla yurt içinde kişi başı 750'den başlayan günübirlik turlardan kişi başı 20 bin liraya kadar değişen fiyat aralığına kadar vatandaşların tatil yapabileceğini dile getiren Günaydın, yurt dışı turlarında da fiyatların kişi başı 2 bin 600'den başlayıp 50 bin liraya kadar değiştiğini söyledi.

Günaydın, vatandaşlara güvenli tatil için TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri üzerinden planlarını organize etmelerini önerdi.

Kaynak: AA

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Sevgililer Günü Hediye Turizm
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