Ankara'nın İhracatı 15 Milyon Dolara Yaklaştı: ABD Bir Numaralı Ticaret Ortağı Oldu

Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 261,9 milyar dolarla Cumhuriyet rekorunu yenilerken, başkentin ihracatı da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu kapsamda Ankara'dan 2020'de 7 milyar 960 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu tutar 2021'de 9 milyar 496 milyon dolara yükseldi. Başkentin ihracatı 2022'de 12 milyar 4 milyon dolara tırmanırken 2023'te 12 milyar 824 milyon doları buldu. Geçen yıl bu ilin ihracatı 2023'e kıyasla yüzde 16,8 artışla 14 milyar 976 milyon dolara çıktı.

İLK SIRADA ABD VAR

Ankara'nın geçen yıl ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde ilk sırada ABD yer aldı. Bu ülkeye başkentten 1 milyar 565 milyon dolarlık ihracat yapıldı. ABD'yi 923 milyon dolarla Çin, 884 milyon dolarla Bulgaristan ve 774 milyon dolarla Almanya izledi. Başkentin en çok ihracat gerçekleştirdiği beşinci ülke 609 milyon dolarla Irak oldu.

Ankara'dan en az ihracat gerçekleştirilen ülkelerin ise 571 dolarla Esvatini, 400 dolarla Turks ve Caicos Adaları ve 63 dolarla Falkland Adaları olduğu görüldü.

SİLAH VE MÜHİMMAT İLK SIRADA

Başkentten geçen yıl yapılan dış satımda imalat sanayisi ürünleri öne çıktı. Bu kapsamda silah ve mühimmat ihracatı 1 milyar 579 milyon dolarla zirvede yer alırken özel amaçlı makinelerin ihracat tutarı 1 milyar 335 milyon dolar oldu.

Bu dönemde temel kimyasal maddeler, gübre, plastik ve sentetik kauçuk ihracatı 1 milyar 97 milyon doları, metal yapı malzemeleri, tanklar, rezervuarlar ve buhar jeneratörlerinin ihracatı 906 milyon doları buldu.

Genel amaçlı makineler de 881 milyon dolarla en çok dış satım yapılan 5'inci kategori olarak belirlendi.

Kaynak: AA