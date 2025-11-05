14 Gün İzinle 46 Gün Tatil Fırsatı! 2026 Yılı Çalışanların Yılı Olacak! Şimdiden Takvimi İşaretleyin

2026 yılı çalışanlar için tatil fırsatlarıyla dolu bir yıl olacak. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde 14 gün izin alan çalışanlar toplamda 46 gün tatil yapabilecek. İşte detaylar…

Son Güncelleme:
14 Gün İzinle 46 Gün Tatil Fırsatı! 2026 Yılı Çalışanların Yılı Olacak! Şimdiden Takvimi İşaretleyin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılı çalışanlar için adeta ‘altın yıl’ olacak. Resmi tatil takviminin açıklanmasıyla birlikte, çalışanlar izin planlarını şimdiden yapmaya başladı. Yeni yılda, 14 günlük yıllık izin resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirildiğinde toplam 46 güne kadar tatil yapmak mümkün olacak.

2026 TAKVİMİ TATİL FIRSATLARIYLA DOLU

Yeni yılda birçok resmi tatil hafta sonlarına denk geliyor. Bu durum, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde uzun tatil imkanı yaratıyor.

  • Yılbaşı (1–4 Ocak): 1 gün izinle 4 gün tatil
  • Ramazan Bayramı (14–22 Mart): 4 gün izinle 9 gün tatil
  • 23 Nisan (23–26 Nisan): 1 gün izinle 4 gün tatil
  • 1 Mayıs (1–4 Mayıs): 1 gün izinle 4 gün tatil
  • 19 Mayıs (16–19 Mayıs): 1 gün izinle 4 gün tatil
  • Kurban Bayramı (23–30 Mayıs): 2 gün izinle 8 gün tatil
  • 15 Temmuz (10–15 Temmuz): 3 gün izinle 6 gün tatil
  • 29 Ekim (29 Ekim–1 Kasım): 1 gün izinle 4 gün tatil

TURİZMDE HAREKETLİ BİR YIL BEKLENİYOR

Uzun tatillerin yoğun olduğu 2026 yılı, turizm sektöründe canlılık getirecek. Oteller, tatil köyleri ve seyahat acenteleri erken rezervasyon kampanyalarını şimdiden hazırlamaya başladı. Diğer yandan üretim ve hizmet sektörlerinde, uzun tatiller nedeniyle iş planlarının yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

46 GÜNLÜK TATİL MÜMKÜN

Yıllık izinlerin resmi tatillerle birleştirilmesiyle, çalışanlar 2026 yılında toplam 46 gün tatil yapabilecek. Uzmanlara göre bu durum hem çalışan motivasyonunu artıracak hem de iç turizmi güçlendirecek.

Asgari Ücret Öncesi Özel Sektörden İlk Hamle! Maaşlara Ne Kadar Zam Yapılacak? Milyonların Merak Ettiği Soruya TİM Başkanı Yanıt VerdiAsgari Ücret Öncesi Özel Sektörden İlk Hamle! Maaşlara Ne Kadar Zam Yapılacak? Milyonların Merak Ettiği Soruya TİM Başkanı Yanıt VerdiEkonomi

SGK Düğmeye Bastı: Bir Devir Kapanıyor! Çifte Ceza GeliyorSGK Düğmeye Bastı: Bir Devir Kapanıyor! Çifte Ceza GeliyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Resmi Tatil
Son Güncelleme:
14,9 Milyon Ton Cevher! Türkiye'de Müthiş Keşif! Tonlarca Altın Sivas'ın Köyünden Çıktı 14,9 Milyon Ton Cevher! Türkiye'de Müthiş Keşif! Tonlarca Altın Sivas'ın Köyünden Çıktı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Yabancı Gazeteciler Hatay'da! Asrın İnşasına Büyük Övgü! 'Eserler Gerçeği Söyler' Yabancı Gazeteciler Hatay'da! Asrın İnşasına Büyük Övgü! 'Eserler Gerçeği Söyler'
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
CHP'nin İtirazı Reddedildi: Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş Açıklaması Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM Kararı Sonrası İlk Açıklama