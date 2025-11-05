14 Gün İzinle 46 Gün Tatil Fırsatı! 2026 Yılı Çalışanların Yılı Olacak! Şimdiden Takvimi İşaretleyin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılı çalışanlar için adeta ‘altın yıl’ olacak. Resmi tatil takviminin açıklanmasıyla birlikte, çalışanlar izin planlarını şimdiden yapmaya başladı. Yeni yılda, 14 günlük yıllık izin resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirildiğinde toplam 46 güne kadar tatil yapmak mümkün olacak.

2026 TAKVİMİ TATİL FIRSATLARIYLA DOLU

Yeni yılda birçok resmi tatil hafta sonlarına denk geliyor. Bu durum, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde uzun tatil imkanı yaratıyor.

Yılbaşı (1–4 Ocak): 1 gün izinle 4 gün tatil

1 gün izinle 4 gün tatil Ramazan Bayramı (14–22 Mart): 4 gün izinle 9 gün tatil

4 gün izinle 9 gün tatil 23 Nisan (23–26 Nisan): 1 gün izinle 4 gün tatil

1 gün izinle 4 gün tatil 1 Mayıs (1–4 Mayıs): 1 gün izinle 4 gün tatil

1 gün izinle 4 gün tatil 19 Mayıs (16–19 Mayıs): 1 gün izinle 4 gün tatil

1 gün izinle 4 gün tatil Kurban Bayramı (23–30 Mayıs): 2 gün izinle 8 gün tatil

2 gün izinle 8 gün tatil 15 Temmuz (10–15 Temmuz): 3 gün izinle 6 gün tatil

3 gün izinle 6 gün tatil 29 Ekim (29 Ekim–1 Kasım): 1 gün izinle 4 gün tatil

TURİZMDE HAREKETLİ BİR YIL BEKLENİYOR

Uzun tatillerin yoğun olduğu 2026 yılı, turizm sektöründe canlılık getirecek. Oteller, tatil köyleri ve seyahat acenteleri erken rezervasyon kampanyalarını şimdiden hazırlamaya başladı. Diğer yandan üretim ve hizmet sektörlerinde, uzun tatiller nedeniyle iş planlarının yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

46 GÜNLÜK TATİL MÜMKÜN

Yıllık izinlerin resmi tatillerle birleştirilmesiyle, çalışanlar 2026 yılında toplam 46 gün tatil yapabilecek. Uzmanlara göre bu durum hem çalışan motivasyonunu artıracak hem de iç turizmi güçlendirecek.

Kaynak: Haber Merkezi