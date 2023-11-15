10 ayda Faiz lobisine ödenen miktar 3 bakanlığın bütçesini geçti! 'Saray faize diz çöktü'

Ekonomik kriz giderek artarken, faiz lobisine ödenen para, 3 bakanlığın bütçesini aştı. Bütçe 2023 Ekim ayında 95 milyar TL açık verirken, yılın ilk 10 ayında 659 milyar TL açık verdi.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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10 ayda Faiz lobisine ödenen miktar 3 bakanlığın bütçesini geçti! 'Saray faize diz çöktü'

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye’de ekonomik kriz yurttaşın üzerinde etkisini giderek artırırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin attığı adımlar da çare olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, devlet bütçesi 2023 Ekim ayında 95 milyar TL açık verirken, yılın ilk 10 ayında 659 milyar TL açık verdi.

10 ayda Faiz lobisine ödenen miktar 3 bakanlığın bütçesini geçti! 'Saray faize diz çöktü' - Resim : 1

FAİZ GİDERLERİ KATLANIYOR

2023 yılının ilk 10 ayındaki faiz gideri ise 646 milyar TL oldu.
Faiz giderlerin geçen yılın aynı döneminde 329 milyar TL idi. Sadece 1 yılda faiz giderleri neredeyse iki katına çıktı.

SÜMER: SARAY FAİZE DİZ ÇÖKTÜ, KRİZİ YURTTAŞIN SIRTINA YÜKLEDİ

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, konuya ilişkin Gerçek Gündem’e yaptığı değerlendirmede, ‘Saray’ın faize diz çöküp, krizin yükünü ise yurttaşın sırtına yüklediğine’ dikkat çekti.
Sümer, açıklamasında şunları kaydetti:

“10 aylık faiz ödemesi 3 bakanlığın bütçesinden fazla. Ekonomiyi toparlayacağız diyen saray iktidarı yine faiz lobisine diz çöküp, küfeyi vatandaşın sırtına yükledi. TÜİK eliyle açıklatılan rakamlar ve enflasyonun tek haneye ineceği vaatleri koca bir yalan olarak karşımızda duruyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Faiz Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Orhan Sümer CHP Adana
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