Taksiciler odası yüzde 65'lik zam istemişti: İBB'den zam açıklaması geldi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında taksi ücretlerine zam gelmesi gerektiğini söylemişti.

Eyüp Aksu yüzde 65'lik bir zam talebinde bulunmuştu.

Megekentte taksimetre açılış ücreti 19 lira 17, indi-bindi ücreti ise 70 TL bandında.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Aksu'nun bu talebi hakkında konuştu.

Kendilerinin böyle bir gündemleri olmadığını ve resmi bir zam teklifinin de gelmediğini söyleyen Gökçe, şunları söyledi:

"Böyle bir gündem yok. Yüzde 65'i nasıl hesaplamışlar onu da bilmiyorum. UKOME'lerimiz 6 ayda bir zamla toplanıyor. Ocak UKOME'sinden önce bu rakamı zikretmek doğru değil. Ayrıca yüzde 65 uygun göreceğimiz bir zam değil. Biz zam oranları enflasyon artışı, asgari ücret artışı ve akaryakıt artışıyla belirliyoruz. Böyle bir zam gündemimizde yok. Bize ulaşmış resmi bir teklif de yok."

Kaynak: Gerçek Gündem