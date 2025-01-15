2025 ENGELLİ EMEKLİLİK Şartları DEĞİŞTİ! 1 Aralık 2008 Öncesi SSK'lılar Dikkat, Karar Resmi Gazete'de

Son dakika: Erken emeklilik şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Meclis’te geçtiğimiz günlerde SGK mevzuatında önemli bir değişiklik yapılması için kanun teklifi onaylanmıştı. O teklif bugünden itibaren resmileşti! Resmi Gazete’den duyurulan karar ile 2025 engelli emeklilik şartları belli oldu. Peki 1 Aralık 2008 öncesi çalışmaya başlayan SSK’lıların nasıl emekli olur? Yüzde 40, 50, 60 engelli emeklilik şartları nedir? İşte yeni düzenleme hakkında bilinmesi gereken detaylar…

SAĞLIKTA KURALLAR SİL BAŞTAN!

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı. Yeni düzenleme ile 1 Aralık 2008 öncesi sigortalı olarak çalışmayan başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik koşulları değişirken tek yetkili kurum ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak belirlendi.

SGK ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANLARINI BELİRLEYECEK

Mevcut uygulamada engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği engellilik derecelerine göre vergi indirim belgesi alarak yaş şartı olmadan emekli olabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile vergi indirim belgesi esasına dayalı sistem kaldırıldı. Artık emeklilik işlemleri SGK tarafından çalışma gücü kaybı oranına göre yürütülecek.

Engelli emeklilik hakkından yararlanmak isteyen sigortalılar bundan sonra SGK’nın sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu alacak. Alınan rapor SGK sağlık kurulu tarafından onaylanırsa kişinin sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını tamamlaması halinde emeklilik hakkı kazanılacak.

ENGELLİ EMEKLİLİKTE YAŞ VE PRİM ŞARTI 2025

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi