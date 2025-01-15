ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR LİSTESİ! Yüzde 40 Yerlilik Payı, 2,2 Milyon TL Üst Sınır: Resmi Gazete’de Yayımlandı, Şartlar Belli Oldu

Birçok vatandaşın merakla beklediği karar Resmi Gazete'den duyuruldu. 2025 ÖTV muafiyetli araç şartları resmen değişti. Yüzde 40 yerlilik payı zorunluluğu getirilen kararda artık alınan araçlar 10 yıl satılamayacak. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle engelli vatandaşlar, Togg, Toyota, Hyundai, Fiat, Renault olmak 6 markanın 12 modeli kapsam dahiline girdi. İşte ÖTV muafiyetli araçlar 2025 (engellilere ötv siz araç satışı) detayları...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Son Güncelleme:
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR LİSTESİ! Yüzde 40 Yerlilik Payı, 2,2 Milyon TL Üst Sınır: Resmi Gazete’de Yayımlandı, Şartlar Belli Oldu

Engellilerin ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerle ilgili yeni düzenleme Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

ALINAN ARAÇ 10 YIL SATILAMAYACAK

Bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

KİMLER ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ŞARTLARINDAN YARARLANABİLİR?

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR LİSTESİ! Yüzde 40 Yerlilik Payı, 2,2 Milyon TL Üst Sınır: Resmi Gazete’de Yayımlandı, Şartlar Belli Oldu - Resim : 1

ÜST LİMİT 2,2 MİLYON LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlenmişti.

2025 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ LİSTESİ

Yasa sonrası 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline girdi. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Resmi Gazete
Son Güncelleme:
Dolarda 2 Yıl Sonra İlk Kez! 110 Seviyesinin Üzerine Yükseldi Dolarda 2 Yıl Sonra İlk Kez! 110 Seviyesinin Üzerine Yükseldi
Altın Fiyatlarında Rekor için Tahmin: Tarihi Bile Açıkladılar Altın Fiyatlarında Rekor için Tahmin, Tarihi Bile Açıkladılar
Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak
Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu? Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu?