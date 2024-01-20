Veliler, özel okul ücretlerine isyan etti

Özel okul ücretlerine yapılan zamlar velileri isyan ettirdi. 2024-2025 öğretim yılı erken kayıt dönemi kaosla başlamıştı. Veliler kaygıyla Milli EğitimBakanlığı’ndan “zam oranı” açıklaması beklerken bakanlık ise ücret artışı için Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formülü işaret etmişti. Buna göre yüzde 57 civarında yapılması gerekirken bazı okullarda bu rakamın çok üstüne çıkan zamlar tepkilere neden oldu.

Bazı veliler, “Yapılan zam oranları yüzde 100’den bile çok. Hele yemek ücretlerine yapılan zamlardan sonra ne yapacağımızı şaşırdık” dedi. Balıkesir’de bir özel okul, geçen yıl kitap, yemek ve eğitim ücreti olarak 63 bin TL’ye kaydettiği öğrenciden bu yıl 180 bin TL istedi. Çocuğu bu okulda eğitim gören bir veli, “Bu yıl oran filan yok.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre; geeçen yıl bu rakamın 33 bini eğitim ücretiydi, şimdi eğitim için 105 bin TL istiyorlar” dedi. Bir okuldan velilere gönderilen yazıda ise “Özel okul derneklerinin bakanlıkla yaptıkları görüşmelerde yeni dönem kayıt yenileme ücretlerine en az yüzde 80 oranında zam yapılması gerektiğini iletmişlerdi ve dernekler taleplerinin olumlu karşılanacağı görüşündeler. 31 Ocak 2024 tarihine kadar esas aldığımız zam oranı yüzde 59.40’tır. 31 Ocak’tan sonra eğitim ve yemek ücretlerinde yeni fiyatlar geçerli olacaktır” dendi.

MECBURUZ YENMEYEN YEMEKLERİN PARASINI VERMEYE

Özel okulların bazılarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın müdahil olmadığı yemek ücretlerinde anormal artışlar yapıldı. Velilerden 60, 80, 100 bin TL isteyen okullar oldu. Özel okullarda yemek isteğe bağlı ama zorunlu gibi algılanıyor. Çocuklarının zaten okulda çok az yediğini söyleyen veliler, yemek hizmeti almaya kendilerini mecbur hissettiklerini söylüyor. Bir veli, “Beslenme çantası ile yollasak çocuk nerede yiyecek? Arkadaşlarından ayrı kalmış olacak. Okul da zaten kolaylık göstermiyor. Mecburuz yenmeyen yemeklerin parasını vermeye” diye konuştu.