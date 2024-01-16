YÖK'ten yeni müfredat hazırlığı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "yapay zeka" derslerinin üniversite müfredatına eklenmesi için işbirliği yaptı.

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YÖK'ten yeni müfredat hazırlığı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 'Yapay Zeka Zirvesi 24' etkinliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile işbirliği yapıldı.

Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "BTK ile YÖK arasındaki protokolün, Ulusal Yapay Zeka Strateji'mizin en önemli hedeflerinden biri olan yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak adına büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. İşbirliği protokolüyle, BTK Akademi altyapısının ve eğitimlerinin üniversiteler tarafından kullanılması, bu eğitimlerin güncellenmesi, içeriklerinin genişletilmesi ve yükseköğretim programlarındaki derslerle eş değer hale getirilmesi sağlanacak" dedi.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş ve BTK Başkanı Karagözoğlu, "yapay zeka" derslerinin üniversite müfredatına eklenmesini de kapsayan işbirliği protokolünü imzaladı.

YÖK'ten yeni müfredat hazırlığı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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