Milyonlarca Öğrenciye Dönüş Bileti: 27 Maddelik Dev Öğrenci Affı Taslağının Detayları Netleşti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim hayatı yarıda kalan binlerce öğrenciyi üniversite sıralarına döndürecek dev bir adım atıyor. Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanımayı amaçlayan 27 maddelik “öğrenci affı” kanun teklifi taslağında son viraja girildi. Hazırlanan yeni taslakla birlikte af kapsamı beklenenden çok daha geniş tutuldu.

LISANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ DE AFTAN YARARLANACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni düzenleme sadece ön lisans ve lisans öğrencilerini değil, yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü programlarda eğitim alırken ilişiği kesilen öğrencileri de kapsayacak.

Ayrıca daha önceki öğrenci aflarından herhangi bir nedenle yararlanamamış olanlar ile 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle üniversiteden kaydını sildirenler de yeniden başvuru yapma hakkına kavuşacak.

TERÖR, ŞİDDET VE TACİZ SUÇLULARINA KAPILAR KAPALI

Af taslağında kırmızı çizgiler çok net bir şekilde çizildi. Ağır suçlardan hüküm giyenlerin üniversitelere dönmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Buna göre;

Terör suçları,

Kasten öldürme ve işkence,

Cinsel saldırı ve çocuk istismarı,

Uyuşturucu ticareti gibi suçlardan hüküm giyenler aftan yararlanamayacak.

Ayrıca sahte belgeyle üniversiteye kayıt yaptırdığı tespit edilenler ile terör örgütleri veya milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilenler de düzenlemenin tamamen dışında tutulacak.

FARKLI BÖLÜMLERE VE AÇIK ÖĞRETİME GEÇİŞ HAKKI

Taslak, geri dönen öğrencilere önemli kolaylıklar da sunuyor. Öğrenciler, taban puanlarının yeterli olması şartıyla, aynı puan türündeki farklı üniversite programlarına geçiş yapabilecek. Bunun yanı sıra, aftan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilere Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş yapma hakkı da tanınacak.

YENİ DİSİPLİN CEZALARI GELİYOR

Kanun teklifi taslağı, yalnızca affı değil üniversitelerdeki huzur ortamını korumayı amaçlayan yeni disiplin kurallarını da içeriyor. Kampüslerde terör propagandası yapmak, örgüt adına faaliyet yürütmek ya da şiddet ve nefret içerikli afiş, pankart ve bildiri dağıtmak gibi fiilleri işleyen öğrencilere net bir şekilde bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi