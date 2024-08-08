Veliler Dikkat! MEB'den Bir Değişiklik Daha: Bundan Sonra Kurayla Belirlenecek

Devamlı müfredat ve yönetmelik değişiklikleriyle gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere bir yazı gönderdi. Bu sene ilkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenlerinin, e-Okul üzerinden kura yöntemiyle 28-30 Ağustos'ta belirleneceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Veliler Dikkat! MEB'den Bir Değişiklik Daha: Bundan Sonra Kurayla Belirlenecek

Ortalama iki senede bir bakan ve ekibinin tamamen değiştiği Milli Eğitim Bakanlığı'nda, her gelen yönetimle müfredat da değiştiriliyor. Müfredatın yanında yönetmelikte de değişiklikler yapılıyor. Son olarak, ilkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenlerinin, e-Okul üzerinden kura yöntemiyle belirleneceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi. Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir" ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir" hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

İŞLEMLER 28-30 AĞUSTOS'TA

İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

Bu kapsamda; öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, yönergenin "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler
MEB
Son Güncelleme:
YÖK, Adrese Teslim Diplomalar İçin Harekete Geçti! Üniversitelere 'Acil' Kodlu Yazı Gönderdi YÖK, Adrese Teslim Diplomalar İçin Harekete Geçti!
LGS İkinci Nakil Sonuçları Açıklandı LGS İkinci Nakil Sonuçları Açıklandı
Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler
Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor