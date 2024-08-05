LGS İkinci Nakil Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

Son Güncelleme:
LGS İkinci Nakil Sonuçları Açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Etiketler
LGS
Son Güncelleme:
462 Bine Yakın Öğretmen Adayı KPSS'de Ter Döktü 462 Bine Yakın Öğretmen Adayı KPSS'de Ter Döktü
Süre Uzatılmıştı: YKS Tercih İşlemlerinde Son Gün Süre Uzatılmıştı, YKS Tercih İşlemlerinde Son Gün
Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek
KPSS ÖABT Soruları ve Cevapları Erişime Açıldı! KPSS ÖABT Soruları ve Cevapları Erişime Açıldı!
Okul Yöneticilerine 'Erdoğan'a Destek' Talimatı Okul Yöneticilerine 'Erdoğan'a Destek' Talimatı
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Seçim Sonuçlandı! Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi
Şampanya Patlattığı Videolar Paylaşıldı... Görüntülerdeki Kişi Hamas Lideri İsmail Haniye Mi? Görüntülerdeki Kişi Hamas Lideri İsmail Haniye Mi?
Düğün Gecesi Korkunç Kaza! Gelin ve Damat Yaşamını Yitirdi Gelin ve Damat Yaşamını Yitirdi
Kirada Zam Oranı Belli Oldu Kirada Zam Oranı Belli Oldu