Üniversite Sistemi Sil Baştan! Beştepe’de Kritik Zirve

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapılması için harekete geçildi. Beştepe’de, ilgili kurumların dahil olduğu bir toplantı ile YÖK’ün kurumsal yapısının değiştirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki üniversitelerin dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ABD ve İngiltere gibi dünyada marka hâline gelen üniversitelere benzer bir eğitim sisteminin Türkiye’de de uygulanmasının olanakları tartışıldı. Bu konuda farklı öneriler masaya geldi.

MARKALAŞMA HAMLESİ

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, mevcut üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınması noktasında mutabakat sağlandı. Seçilen üniversitelerin kararlaştırılan dallarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı düzenlenecek.

Bu öneri hayata geçerse örneğin mühendislik eğitimi verilen bir üniversitede aynı zamanda sosyal bilimler eğitimi olamayacak. Ya da hem sağlık alanında hem de mühendislik veya sosyal bilimler alanında aynı üniversite bünyesinde eğitim görülmeyecek. Bir anlamda belli üniversitelerin tek bir alana yoğunlaşması için çaba sarf edilecek.

ÜNİVERSİTELER SİL BAŞTAN YAPILANDIRILACAK

Toplantıya katılan kaynaklar “Dünyadaki sayılı üniversitelerde de sistem böyle işliyor. Türkiye’deki üniversitelerin kalitesinin artırılması ve yeni bir yapıya ihtiyaç var. Bir üniversitede hem teknik eğitim hem sosyal bilimler olmamalı. Belli üniversitelerde ihtisaslaşma yoluna gidilecek. Müfredatlar da ona göre belirlenecek” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi