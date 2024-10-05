Meclis'ten Geçti... Bunu Yapan Öğretmen Artık Maaşından Olacak!

Öğretmenlik yasa teklifinin 3 maddesini Meclis'ten geçti. Buna göre; sosyal medyada fenomen olmak isteyen öğretmenlerin önü kapatılırken, öğrencilere özel ders veren, özel derse yönlendiren ve "üslup sorunu" olan öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapılacak.

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Meclis'ten Geçti... Bunu Yapan Öğretmen Artık Maaşından Olacak!

Öğretmenlere uygulanan kurallarla ilgili yeni yasa teklifinden önemli bir madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre; öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren ya da özel ders için yönlendirme yapan öğretmenlerin aylığından kesilmesi talebi Meclis'ten geçti.

FENOMEN ÖĞRETMENLERE ENGEL

Sabah'ın haberine göre; sosyal medyada "fenomen" olmak isteyenlere yönelik yaptırım da geliyor. Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ile ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama cezası verilecek.

ARGO KONUŞMAYA DA CEZA

Bunun yanında, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanların aylığından da kesilecek.

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Kaynak: Sabah

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