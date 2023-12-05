Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı açıklandı: Türkiye eğitimde de dibi gördü

Türkiye eğitim alanında dünya genelinde giderek geriliyor.

Okuduğunu anlamada, fen bilimleri ve matematikteki sınav netleri bu durumu gözler önüne seriyor.

2023 yılında yapılan TYT(Temel Yeterlilik Testi) sınavında ortalama Türkçe neti 20,021, temel matematik neti 8,218, Fen neti ise 3,546 olarak açıklanmıştı.

Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 araştırmasıyla ilgili sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

15 yaşındaki çocuklarla yapılan araştırma üç yılda bir yapılıyor ve veri haline getiriliyor.

Türkiye'nin fen ve matematik alanında son sıralarda yer aldığı görüldü.

MATEMETİK

Türkiye, matematik alanında 37 OECD ülkesi arasında 32. sırada yer aldı.

İlk 10 ise şöyle:

1. Singapur (575 puan)

2. Makao (552)

3. Tayvan (547)

4. Hong Kong (540)

5. Japonya (536)

6. Güney Kore (527)

7. Estonya (510)

8. İsviçre (508)

9. Kanada (497)

10. Hollanda (493)

FEN BİLİMLERİ

Türkiye, PISA 2022 sıralamasında uygulamaya katılan 81 ülke arasında 34. sırada, 37 OECD ülkesi arasında 29. sırada yer aldı.

İlk 10 ülke sıralaması:

1. Singapur (561)

2. Japonya (547)

3. Makao (543)

4. Tayvan (537)

5. Güney Kore (528)

6. Estonya (526)

7. Hong Kong (520)

8. Kanada (515)

9. Finlandiya (511)

10. Avustralya (507)

Kaynak: Gerçek Gündem