Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı açıklandı: Türkiye eğitimde de dibi gördü

Fen bilgisi ve matematikte uluslararası alanda alt sıralarda yer alan Türkiye, fende 37 OCED ülkesi arasında 29'uncu, matematikte ise 32. sırada yer aldı. Türkiye ayrıca fende, PISA 2022 sıralamasında, uygulamaya katılan 81 ülke arasında 34'üncü sırada yer aldı.

Son Güncelleme:
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı açıklandı: Türkiye eğitimde de dibi gördü

Türkiye eğitim alanında dünya genelinde giderek geriliyor.

Okuduğunu anlamada, fen bilimleri ve matematikteki sınav netleri bu durumu gözler önüne seriyor.

2023 yılında yapılan TYT(Temel Yeterlilik Testi) sınavında ortalama Türkçe neti 20,021, temel matematik neti 8,218, Fen neti ise 3,546 olarak açıklanmıştı.

Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 araştırmasıyla ilgili sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

15 yaşındaki çocuklarla yapılan araştırma üç yılda bir yapılıyor ve veri haline getiriliyor.

Türkiye'nin fen ve matematik alanında son sıralarda yer aldığı görüldü.

MATEMETİK

Türkiye, matematik alanında 37 OECD ülkesi arasında 32. sırada yer aldı.

İlk 10 ise şöyle:

1. Singapur (575 puan)

2. Makao (552)

3. Tayvan (547)

4. Hong Kong (540)

5. Japonya (536)

6. Güney Kore (527)

7. Estonya (510)

8. İsviçre (508)

9. Kanada (497)

10. Hollanda (493)

FEN BİLİMLERİ

Türkiye, PISA 2022 sıralamasında uygulamaya katılan 81 ülke arasında 34. sırada, 37 OECD ülkesi arasında 29. sırada yer aldı.

İlk 10 ülke sıralaması:

1. Singapur (561)

2. Japonya (547)

3. Makao (543)

4. Tayvan (537)

5. Güney Kore (528)

6. Estonya (526)

7. Hong Kong (520)

8. Kanada (515)

9. Finlandiya (511)

10. Avustralya (507)

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Matematik Fen Bilimleri OCED Türkiye
Son Güncelleme:
GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu
2 üniversite öğrencisinden biri yurt dışına “kariyer” için gitmek istiyor 2 üniversite öğrencisinden biri yurt dışına “kariyer” için gitmek istiyor
Eğitim sisteminde acı tablo: Eksi netlerle 4 yıllık üniversite kazananlar oldu Eğitim sisteminde acı tablo: Eksi netlerle 4 yıllık üniversite kazananlar oldu
Pastaneler böyle renk katıyormuş! Ayva tatlısı yapmanın bilinmeyen tekniği Pastaneler böyle renk katıyormuş! Ayva tatlısı yapmanın bilinmeyen tekniği
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike!
2024'ün en şanslı 3 burcu belli oldu 2024'ün en şanslı 3 burcu belli oldu
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat