TOEFL iBT test süresi 2 saatin altına indi

Kabul sürecinin bir parçası olarak 160 ülkede 12 binden fazla üniversite ve kurum tarafından yaygın olarak tercih edilen TOEFL iBT testinde geçtiğimiz günlerde değişiklikler yapıldı. Test süresi iki saatten az olacak şekilde kısaltıldı.

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TOEFL iBT test süresi 2 saatin altına indi

Türkiye'deki birçok aday TOEFL iBT sınav puanlarını üniversite hazırlık programlarına girişte, yabancı üniversitelerde yüksek lisans veya doktora programları başvurusunda, başka bir ülkeye göç etmek isterken ya da İngilizce dil yeterliliklerinin kanıtı olarak kullanıyor. Education Testing Service (ETS) tarafından gerçekleştirilen TOEFL iBT testine her yıl yüz binlerce kişi katılıyor. Kısa bir süre önce ETS, TOEFL iBT test deneyimine yönelik heyecan verici geliştirmeler duyurdu.

Yaklaşık altmış yıldır endüstri standardı

“ETS, eğitim ve öğrenim alanında yaptığı ürün yenilikleriyle değerlendirme sürecinin geleceğini yönlendiriyor. Bu çabanın temelinde de TOEFL var” şeklinde konuşan ETS CEO'su Amit Sevak, sözlerine şöyle devam etti: “TOEFL altmış yıla yaklaşan geçmişiyle bir endüstri standardına dönüştü. Bu geliştirmeler, onun sektördeki pozisyonunu daha da güçlendiriyor. En önemlisi de tüm bu geliştirmeleri müşteri ve paydaşlarımızı göz önünde bulundurarak üretiyor olmamız. Çünkü onlara hizmet etmek en büyük önceliğimiz” dedi.

Daha kısa sınav süresi, daha kolay anlaşılır yönergeler

TOEFL iBT’de kısaltılmış test uygulanması, 26 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Daha önce üç saat süren testin tamamlanması, gelişmiş kullanıcı dostu yönergeler ve modernize edilen akıcı arayüz sayesinde artık iki saatten az sürüyor. Ayrıca, önceki "Bağımsız Yazma" görevinin yerini yeni ve daha modern bir “Akademik Tartışma Yazısı Yazma” sorusu/görevi aldı. “Okuma” bölümü kısaltıldı ve puanlanmayan tüm test soruları da kaldırıldı.

Yeni TOEFL Go! uygulaması

ETS ayrıca, sınava katılacakların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri yeni TOEFL Go! uygulaması ile TOEFL iBT testine hazırlanabileceklerini duyurdu. ETS, test deneyimini iyileştirme hedefinin bir parçası olarak geliştirilmiş TOEFL iBT testinin ilk uygulamalarıyla birlikte, TOEFL Go!’nun kullanımını da başlattı. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilen uygulama, hedefe yönelik geribildirim ve koçluk sunan dört eksiksiz TOEFL iBT bölümü ile katılımcıların teste hazırlanmasına olanak tanıyor.

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