YÖK'ten YKS kararı: Yeniden hak tanındı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kaydolmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

YENİDEN BAŞVURU ALINMAYACAK

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem