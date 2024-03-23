YÖK'ten YKS kararı: Yeniden hak tanındı!

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için yeni kararını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda YKS adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanındı.

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YÖK'ten YKS kararı: Yeniden hak tanındı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kaydolmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

YÖK'ten YKS kararı: Yeniden hak tanındı! - Resim : 1

YENİDEN BAŞVURU ALINMAYACAK

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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