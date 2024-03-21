MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınava, 736 bin 894 aday başvurmuştu.

Öte yandan 2024-MSÜ'ye katılan adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar söz konusu adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle girerek ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

YKS'YE HAZIRLANAN ADAYLAR DA DENEME AMAÇLI KATILIYOR

MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı, Millî Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askerî öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Sınava, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan üniversite adayları da kendilerini denemek amacıyla katılıyor.

Kaynak: AA