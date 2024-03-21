MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 3 Mart 2024'te yapılan ve 736 bin 894 adayın başvurduğu 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınava, 736 bin 894 aday başvurmuştu.

Öte yandan 2024-MSÜ'ye katılan adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar söz konusu adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle girerek ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

YKS'YE HAZIRLANAN ADAYLAR DA DENEME AMAÇLI KATILIYOR

MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı, Millî Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askerî öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Sınava, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan üniversite adayları da kendilerini denemek amacıyla katılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ÖSYM YKS Askeri Okullar
YKS detayı: Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta yeni dönem resmen başladı! Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta yeni dönem resmen başladı!
100 dekar alanda üretildi. Hasat sonrası üreticiler servet kazandı 100 dekar alanda üretildi. Hasat sonrası üreticiler servet kazandı
Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü
Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi
ÇOK OKUNANLAR
Yeni iddia: Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir
Gonca Vuslateri evlendi, eşinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Gonca Vuslateri evlendi, eşinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İliç'te toprak altında kalan 9 işçinin ailelerine ödenecek tazminat tutarı belli oldu İliç'te toprak altında kalan 9 işçinin ailelerine ödenecek tazminat tutarı belli oldu
AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi: Can Atalay kararında nasıl tutum almıştı? Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
"Suç duyurusunda bulunacağım" demişti: Gazeteci Ağırel'den Turgut Altınok'a belgeli yanıt Gazeteci Ağırel'den Turgut Altınok'a belgeli yanıt