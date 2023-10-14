Resmi Gazete'de yayımlandı: Sınıf geçme puanı değişti!

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sınıf geçme puanı değişti. Böylece sınıf geçme Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sınıf geçme puanı değişti!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

ÖDÜL ALINMASINA İLİŞKİN ÖLÇÜTLER DE DEĞİŞTİ

Öte yandan, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sınıf geçme puanı değişti! - Resim : 1

SINIF TEKRARI EN FAZLA BİR DEFA YAPILABİLECEK

Sınıf Tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Resmi Gazete Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Son Güncelleme:
Kanun tanımıyorlar: 25 bin liraya lise diploması! Kanun tanımıyorlar: 25 bin liraya lise diploması!
Burs ve kredi başvuruları başladı Burs ve kredi başvuruları başladı
Herkes evde ve işte tüketiyordu! Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma Herkes evde ve işte tüketiyordu! Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma
Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor
Çocuklar matematiği erken yaşta sevebilir Çocuklar matematiği erken yaşta sevebilir
Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz
ÇOK OKUNANLAR
Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu!
Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu: Zenginler yaşamak için bu şehri seçiyor Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu: Zenginler yaşamak için bu şehri seçiyor
Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat!
Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza
Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı