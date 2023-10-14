Resmi Gazete'de yayımlandı: Sınıf geçme puanı değişti!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

ÖDÜL ALINMASINA İLİŞKİN ÖLÇÜTLER DE DEĞİŞTİ

Öte yandan, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

SINIF TEKRARI EN FAZLA BİR DEFA YAPILABİLECEK

Sınıf Tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem