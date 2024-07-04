Özel Okullar Yine Cep Yakıyor: Fiyatlar Dörde Katlandı

Özel okullar ve veliler arasındaki ücret tartışmaları yeniden alevlendi. Okul fiyatları geçtiğimiz yıla oranla 4 kat artarken alt sınır 300 bin liraya ulaştı.

Özel Okullar Yine Cep Yakıyor: Fiyatlar Dörde Katlandı

Okulların yaz tatiline girmesi ve yeni kayıt döneminin başlamasıyla özel okullardaki ücretler gündem oldu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında puanla öğrenci alacak özel liseler kesin kayıt günü geride kaldı. Kayıt süreciyle beraber fiyat tarifeleri de belli oldu.

Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar bazı okullarda üçe bazılarında dörde katlandı. Alt sınır 300 bin liraya ulaşırken yabancı liselerde ise yıllık ücret milyona dayandı.

Show Haber'in haberine göre İstanbul'daki bazı yabancı liseler hazırlık sınıfı ücretlerini 900 bin TL'nin üstünde açıkladı.

Buna yemek masrafları, kırtasiye ücretleri, kılık kıyafet de eklenince özel okulların fiyatları 1 milyona kadar ulaşabiliyor.

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