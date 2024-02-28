ÖSYM'den, YKS başvurularına dair açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den, YKS başvurularına dair açıklama

1 Şubat’ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59’da sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: İHA

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