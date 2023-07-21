YKS sonuçları acı tabloyu gözler önüne serdi: Eğitim dibi gördü

21 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi yapboz tahtasına dönerken dini dayatmalar arttı. Gözünü laik eğitime diken iktidarın son dönemde icraatlarından ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) projesi kapsamında okullara, “Manevi danışman” adı altında imam, müezzin ve vaiz gibi din hizmetlerinde çalışan kişilerin atanması büyük tepki çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimi hedef alan sözleri tartışılırken dün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında adayların testlere doğru cevap verme ortalamasını gösteren veriler ise eğitim sistemindeki çöküşün sürdüğünü gösterdi. Milyonlarca adayın günlerdir beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci de başlamış oldu. Adaylar, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava ilişkin istatistikleri paylaştı. Ersoy, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638’inin sınava katıldığını bildirdi. Ersoy, sınavın en yüksek katılımlı sınav olduğunu söylerken, iptal edilen bir soru bulunmadığını da ekledi.

"SIFIR" ÇEKENLER ARTTI

Ersoy adayların testlere doğru cevap verme ortalamalarını gösteren verileri de paylaştı. Veriler eğitim sistemindeki acı tabloyu gözler önüne serdi. Sonuçlara göre, geçen yıl 96 bin olan sıfır çekenlerin oranı 100 bine yükseldi.

SİTE KİLİTLENDİ

Öte yandan 2022’deki KPSS skandalının ardından görevden alınan Halis Aygün’ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un sonuçları gününde açıklaması dikkat çekti. Sonuçların birkaç gün önceden açıklanmasını bekleyen adaylar sosyal medyadan tepki gösterdi. Daha önceki yıllarda ÖSYM, sonuçları ilan tarihinden birkaç gün önce adaylara haber vermeden açıklıyordu. ÖSYM’nin sonuçları açıklamasının ardından daha önceki yıllardaki gibi bu yıl da site çöktü. Adaylar uzun süre boyunca hata ekranıyla karşılaştı.

‘KOLTUĞUNUN HAKKINI VEREMEYEN BAKANLAR’

YKS sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimciler, “Eğitimde yıllardır bir arpa boyu yol alınamadığını” vurguladı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Tarihin en yüksek katılımlı sınavı diye övünmeye çalışan MEB ve ÖSYM, tarihin en kötü sonuçlarından birinin ortaya çıktığı gerçeğini görmezden gelmektedir” dedi.