YKS sonuçları açıklandı

17-18 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, birincileri duyurdu.

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YKS sonuçları açıklandı

17-18 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

Üniversite adayları sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebiliyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle www.osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz" dedi.

Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİLER AÇIKLANDI

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğu sınavda herhangi bir soru iptali veya cevap değişikliğinin bulunmadığını duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, birincileri şöyle açıkladı:

“Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi; Harun DURAK  Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde)

Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi;  Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)”

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