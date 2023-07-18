Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum yönetimi, Can Candan’ın görevine üçüncü defa son verdi

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum yönetimi, mahkeme kararına rağmen akademisyen Can Candan’ın görevine üçüncü kez son verdi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum yönetimi, Can Candan’ın görevine üçüncü defa son verdi

Akademisyen Can Candan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinde kayyım yönetimi tarafından üçüncü kez son verildi. 

6 Temmuz 2021’de Naci İnci tarafından görevine son verilen Candan, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Davada 16 Şubat 2022’de oy çokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmedilmişti.

Daha sonra, Candan’ın 18 Temmuz’da duyurduğuna göre mahkeme, kararı hukuksuz bularak iptal etmişti. Ayrıca, Candan’a yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar vermişti.

Candan, 8 Ağustos’ta 2022 Güz döneminde vereceği derslerin dışarıdan atanan fen edebiyat fakültesi dekanı tarafından onaylanmadığını bildirmişti. Öğretim üyesi, 10 Ağustos 2022’de  'kayyum rektör' oluruyla görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini yazmıştı. Candan’a ofisini boşaltması gerektiği tebliğ edilmişti. Candan olayı yeniden yargıya taşımıştı.

Öğretim üyesi, 23 Mayıs 2023’te mahkemenin ikinci kez kendi lehine karar verdiğini şu sözlerle  duyurmuştu: "İdare mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi kayyım yönetiminin 16.07.2022 tarihinden geçerli görevden alınmam işlemini de hukuksuz buldu! 311 gün geçti o tarihten bu yana ve ben ikinci kez üniversiteme geri dönüyorum! Nerede kalmıştık?"

Haziran sonunda da mahkeme kararı kapsamında, Candan'ın göreve iade edilmesiyle ilgili resmi yazı yazılmıştı. 'Kayyum rektör' Naci İnci imzalı yazıda, Candan'ın mahkeme kararı uyarınca göreve başlatılmasına karar verildiği dile getirilmişti. Böylelikle Candan, resmi olarak görevine dönmüştü.

Candan’ın kişisel Twitter hesabından duyurduğuna göre İnci, Candan’ın görevini mahkeme kararına rağmen üçüncü defa son verdi.

'BİNLERCE TL KAMU ZARARI DAHA'

Candan, şunları dile getirdi: "22 Haziran 2023’te mahkeme kararını uygulamak zorunda kalıp, 2’nci kez göreve iade yazımı imzalayan kayyım, 3’üncü kez kadro süremi uzatmayarak dün görevime son vermiş. Yine yetkiyi kötüye kullanma, iptal edilecek bir hukuksuz işlem ve binlerce TL kamu zararı daha."

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