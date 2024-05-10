ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı! DGS başvuru ücreti ne kadar?

Ön lisans programı mezunlarının lisen öğrenimine geçiş için girdiği Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. Başvurular 20 Mayıs tarihine kadar devam edecek. DGS sınavı ise Haziran ayının 30’unda gerçekleşecek.

ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı! DGS başvuru ücreti ne kadar?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları başladı. Başvuruların, 10-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı sınav, 30 Haziran’da gerçekleşecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

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Sınava ilişki başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin internet sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti bu yıl 590,00 TL olarak belirlendi. Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için belirlenen tutarı ilgili bankalara yatırması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

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