Hacettepe öğrencileri yemekhane zammı kararına tepkili

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, 1 Mayıs'tan itibaren 15 TL'den 20 TL'ye çıkarılan öğle yemeği ücretlerine ve 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak bir konser için amfitiyatronun özel bir şirkete kiralanmasına tepki göstererek bir araya geldi. Beytepe Kampüsü'nde yemekhaneden Rektörlüğe kadar yürüyen öğrenciler, bu durumları basın açıklamasıyla kınadı.

Basın açıklamasında bir öğrenci, "Bize reva gördükleri ise zamlar, intiharlar, umutsuzluktan başka bir şey değil. Biz ısrarcı olmadığımız sürece hakkımız olanı bizlere vermeyecekler" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri adına konuşan bir kadın öğrenci, taleplerine ilişkin şunları söyledi:

'BİZE REVA GÖRDÜKLERİ ZAMLAR, İNTİHARLAR, UMUTSUZLUK''

''Üniversitelerimizi bir şirket gibi yöneterek bizleri eşit ve bilimsel eğitimden mahrum bırakanlar, bugün yemekhane zamlarıyla öğrencisinin ekonomik şartlarda .... göz yumuyorlar. Üniversite bütçemizin nereye harcandığını şeffaflıkla öğrenemiyor, öğrenciler için düzenlenen şenlikte bir fikrimizin önemi olmadığını görüyoruz. Her geçen gün eylemlerimize tehditler savuran bir yönetimle karşı karşıyayız. Bizim birliğimiz, tüm bu baskılardan daha büyüktür. Semt servislerimizden, fakülte kantinlerimize kadar her ihtiyacımız Rektörlük çıkarları ve ihaleleri sebebiyle elimizden alınıyor. Bize reva gördükleri ise zamlar, intiharlar, umutsuzluktan başka bir şey değil. Biz ısrarcı olmadığımız sürece hakkımız olanı bizlere vermeyecekler.

''YEMEKHANE ZAMMI GERİ ÇEKİLSİN''

Bir aradayız çünkü üniversitemizin, Rektörlüğün ve şirketlerin rant kapısı olmasına izin vermeyeceğiz. Atanmış yönetimlerin keyfi kararlarını tanımıyoruz. Yemekhane zammı geri çekilsin. Yemekler etli ve vegan menüleri iyileştirilsin, sağlıklı ve doyurucu olsun. Amfitiyatro özel şirketlerin gelir kapısı olmasın. 25 Mayıs’ta düzenlenecek konserler iptal edilsin. HÜFEST için bilet satışı durdurulsun. Üniversite bütçesi ihtiyaçlarımız için kullanılsın. Laboratuvar ve sınıflardaki eksiklikler giderilsin. Karar alma süreçlerine öğrenciler de dahil edilsin.''

Hacettepeli öğrenciler, yemekhane zammının geri çekilmesi ve amfitiyatronun şirkete kiralanmasını protesto ederek Rektörlüğe yürüdü. Rektörlüğe yürüyen öğrenciler, güvenliğin ördüğü barikatla karşılaştı. Öğrenciler, burada sloganlar atarak şarkılarla bekleyişlerini sürdürdü. Eylem devam ederken 5 öğrenci temsilen rektörlük yetkilileriyle görüştü. İlk aşamada görüşmeye dair olumlu bir yanıt alamayan öğrenciler, daha sonra gelen haberle Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Sıhhiye Kampüsü’nde görüşeceklerini bildirdi.

Hacettepeli öğrenciler, üniversitedeki sorunları, hayat pahalılığını ve ekonomik krizden dolayı yaşadıkları süreci ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Sosyoloji 1. sınıf öğrencisi Ezel Budak, şunları söyledi:

''BİRÇOK ARKADAŞIMIZ İNTİHARA SÜRÜKLENDİ''

“Bu toplanma sadece Hacettepe ile sınırlı değil. Türkiye’nin her yerinde bütün öğrenciler geçim sıkıntısı çekiyor. Bu senenin içerisinde bile Hacettepe’de birçok arkadaşımızı kaybettik. Birçok arkadaşımız intihara sürüklendi, ‘intihar etti’ demeyi istemiyorum. Çünkü intihara sürüklendi. Hepimiz geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Birçoğumuz ailemizden destek alamıyoruz. En temel isteğimiz hem barınmayı hem yeme-içmeyi en kolay şekilde sağlayabilmek. Kaliteli eğitim alabilmek. Birçok öğrenci buralara çok zor şekilde geliyor. Biz dönem içerisinde yemekhaneye zam geldiğini öğreniyoruz. Ben mesela KYK bursu almıyorum. Çünkü ben ailemle yaşıyorum. En azından eve gittiğimde bir tas çorbam oluyor. Belki alamayacak, bunu yapamayacak arkadaşlarım var. Ben haklarına girmeyeyim diye KYK bursuna başvurmadım bile. Bu KYK bursuyla bir ayda öğrencinin geçinmesi imkansız.

''TOPLANMAMIZIN EN BÜYÜK AMACI GENÇLERİN İSTEKLERİNİ HAYKIRABİLMEK”

Eğer biz yeme-içmemizi en sağlıklı şekilde karşılayacaksak, dışarda diğer insanların ‘lüks’ diye adlandırdığı belki bir kitabımızı alamıyoruz. Kütüphaneden karşılamak zorunda kalıyoruz, karşılayamıyoruz. Belki de bir dönem ödevimizden bu sebepten dolayı eksik puan alıyoruz. Belki geçemiyoruz, geçemediğimiz için gelecek kaygısı taşıyoruz her birimiz. Bizim burada toplanmamızın en büyük amacı Türkiye’deki bütün gençlerin isteklerini de burada haykırabilmek. Amfi özel şirketlere kiralanamaz. Biz sene içerisinde bile amfinin kapısından içeri giremiyoruz. 1 saat mezuniyet törenimiz için girebiliyoruz. Bunun böyle gitmeyeceğini inanıyorum, bu yüzden bugün buradayız.”

İngiliz Dilbilimi 1. sınıf öğrencisi Semih Safa Balcı, şöyle konuştu:

''ZAMLAR BİZİ YILDIRMA NOKTASINA GETİRDİ''

''Burada olmamızın sebebi okulumuzun aldığı yanlış kararlar. Zaten berbat halde olan, hijyenik olmayan, doyurmayan yemekhaneye yapılan bu zamma karşı toplandık. Okulumuzun amfitiyatrosu ne yazık ki rant için şirketlere kiralandı. Öğrencilere bilet satılmaya çalışıldı. Okulun aldığı yanlış kararları protesto etmek için toplandık. Taleplerimiz yerine getirilene kadar da vazgeçmeyeceğiz. Rektörlükten bir cevap bekliyoruz, bu kararların geri çekilmesini istiyoruz. Yurtta kalıyorum. Öğrenciler olarak geçinmekte çok zorluk çekiyoruz. Zaten ülkemizde hayat şartları çok zor. Bir de bu gelen zamlar, besin değeri düşük, doyurmayan yemekler. Bizi gerçekten yıldırma noktasına getirdi.''

Bir kadın öğrenci ise şunları söyledi:

''HİÇBİR TALEBİMİZ KARŞILANMIYOR, AKSİNE ZAMLARLAR KARŞILANŞMAYA DEVAM EDİYORUZ''

''Bugün barınmadan beslenmeye, okulumuz içinde ulaşımdan, amfilerimizin kiralanmasına kadar çeşitli sorunlarla karşı karşıyayız. Biz bunların giderilmesi, iyileştirilmesi yerine her geçen gün başka bir zamla karşı karşıya geliyoruz. Yurtlarımıza, yemekhanelerimize yapılan zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Amfitiyatromuz başka şirketlere kiralanıyor. Bu okulun bütçesinin öğrenciler için kullanılacağı söyleniyor. Biz bu bütçeyi hiçbir yerde göremiyoruz. Aksine zamlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Hiçbir talebimiz giderilmiyor. Rektörlüğe bu yüzden yürüdük. Taleplerimiz açık ve net, karşılanmasını istiyoruz.

''ÖĞRENCİLERİN EZİLDİĞİ, SERMAYEDARLARIN ZENGİNLEŞTİĞİ BİR DÖNEMDEYİZ''

KYK ile basit bir matematik yaptığınızda, yemekhanede 3 öğün yemek yiyen, abonman yaptıran birinin bütün KYK bursu eriyor. Enflasyon oranı bu kadar yüksekken öğrenciler gerçekten geçinemiyorlar, barınamıyorlar. Bu sene okulumuzda 3 tane intihar yaşandı. Biz bunlar için de bir araya gelmiştik. Psikolojik danışman biriminden talebimiz olduğunu, psikolog ücretlerinin ne kadar pahalı olduğunu, öğrencilerin buna erişiminin olması gerektiğini de tekrardan söylemiştik. Ancak buna dair de hiçbir şey yapılmadı. Öğrencilerin ezildiği, şirketlerin, sermayedarların zenginleştiği bir dönemdeyiz. Haklarımız için bir aradayız.''

Öğrencilerin taleplerini Rektörlüğe ileten öğrencilerden Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Aksu Erdoğan ile Felsefe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Pınar Yılmaz ise şöyle konuştu:

''REKTÖRE TALEPLERİMİZİ İLETECEĞİZ''

''Amfitiyatronun kiralanmasına ve yemekhane zammına karşı bir araya geldik. Rektöre görüşme talebimizi ilettik. Az önce bir sonuç alamamıştık ama şimdi talebimizin kabul edildiği haberini aldık. Rektöre taleplerimizi ileteceğiz. Kabul edilene kadar da vazgeçmeyeceğiz.

Taleplerimiz; 25 Mayıs’taki konserin iptal edilmesi. HÜFEST için de bilet satışının durdurulması. Yemekhane zammının geri çekilmesi. Mevcut yemekhanenin etli ve vegan menülerinde iyileştirilmesini talep ediyoruz.''

Kaynak: ANKA