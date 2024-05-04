Milli Eğitim Bakanı Tekin, tarih verdi: Atanacak öğretmen sayısı açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili, “Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında Diyarbakır'da öğretmenlerle tarihi İçkale Açık Hava Müzesi'nde bir araya geldi.

"DERS SAATLERİNDE ARTIŞ VEYA AZALMA OLMAYACAK"

Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusundaki bir soru üzerine Bakan Tekin, "Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek" dedi

"ATANACAK ÖĞRETMEN SAYISI PAZARTESİ AÇIKLANMIŞ OLUR"

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." açıklamasını yaptı.

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NDA YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR”

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine de Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti. Tekin, sözlerine şöyle devam etti: Kanun; öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak."



Kaynak: ANKA