ÖSYM, Binlerce Öğrencinin Beklediği 2024-ÖZYES Kılavuzunu Yayımladı

ÖSYM, binlerce öğrencinin beklediği üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen bölümleri için Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Kılavuzu'nu yayımladı.

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ÖSYM, Binlerce Öğrencinin Beklediği 2024-ÖZYES Kılavuzunu Yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı.

Buna göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlıkça merkezi ÖZYES yapılacak.

Bu kapsamda, ÖZYES Kılavuzu'na ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.

Kaynak: AA

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