ÖSYM Başkanı'ndan Milli Eğitim Bakanı'na Ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'u bakanlıkta kabul etti. Ersoy, 2024 YKS'ye ilişkin hazırlanan raporu Bakan Tekin'e sundu. Raporda sınav sorularının MEB öğretim programları ve ders kitaplarıyla uyumlu olduğu yer aldı. Ayrıca soruların MEB müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu kazanım etkinlik ve örnekleri kapsadığı tespit edildi.

Öte yandan raporda matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe derslerinden müfredata uygun olarak hazırlanan soruların bilgi temelli olduğu ve eleştirel düşünme becerilerinin, yorumlama becerilerinin ve bütüncül yaklaşımın öne çıkarıldığına vurgusu yapıldı.

Ersoy, YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerin okula devamları ve derslere aktif katılımlarının, ders kitaplarının birincil kaynak olduğu bilinciyle konu içeriklerine dikkat etmelerinin, kitaplarda yer alan ölçme değerlendirme etkinlikleri yapmalarının önemine dikkati çekti. Bakan Tekin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "ÖSYM soru bankasına, soru hazırlama çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerin yanı sıra MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenler de dahil ediliyor. ÖSYM'nin YKS soru havuzu, tamamen müfredat konularını kapsayacak şekilde oluşturuluyor, öğrenciler müsterih olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA