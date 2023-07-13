Öğretmenlik Meslek Kanunu'na AYM müdahalesi: Bazı maddeler iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi

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Öğretmenlik Meslek Kanunu'na AYM müdahalesi: Bazı maddeler iptal edildi

Tepki çeken ve iktidar vekillerinin oylarıyla TBMM'den geçen  Öğretmen Meslek Kanunu'na yapılan itiraz, Anayasa Mahkemesi (AYM)'nde görüşüldü. 

Görüşme sonunda AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi.

İptal edilen maddeler şöyle:

- Kanun'un 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, "... Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda..." ibaresi

- Kanun'un 5'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi

- Kanun'un 5'inci maddesinin 6 numaralı fıkrası

- Kanun'un 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi

- Kanun'un 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, "... ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar..." ibaresi,

- Kanun'un 6 numaralı maddesinin 8 numaralı fıkrası.

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