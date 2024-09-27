Muğla Köyceğiz'de Öğrencilerin Hedefleri Öğrenildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan okulların başarısı için ziyaretlerine devam ediyor.



Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, okul ziyaretleri kapsamında Köyceğiz Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. 12’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer hedefleri, akademik başarılarına odaklanmaları ve sosyal medyayı bilinçli kullanmaları konularında sohbet etti. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü, okulun eğitim vizyonunu ve mevcut durumunu değerlendirerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimdeki önemini vurguladı. Okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılı için başarılar diledi.

Kaynak: İHA