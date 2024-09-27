Muğla'da Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ali Sungur, mesleki ve teknik eğitimdeki güncel gelişmeleri içeren bir sunum yaptı. Sungur, sunumunda Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"nin önemine değinerek, “Herkesin Bir Mesleği Olmalı” anlayışıyla mesleki eğitimin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, bu politika belgesinin öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmasına yönelik bir rehber olduğunu ifade etti.



İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Bakanlığın gündemindeki üç ana temaya dikkat çekti. Bu temaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin anlaşılması ve uygulanması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca velilerin eğitim ekosistemine daha etkin katılımı olduğunu belirtti. Emre Çay, mesleki eğitimin sadece eğitim camiası için değil, ülke kalkınması için de önemli bir unsur olduğunun altını çizdi.



Toplantının odak noktalarından biri de Bakanlığın yeni yönergesi doğrultusunda her ilçede bir zanaat atölyesi kurulmasıydı. Emre Çay, zanaat atölyelerinin önemine değinerek, 31 Aralık tarihine kadar her ilçede en az bir zanaat atölyesi kurulması gerektiğini belirtti. Bu atölyelerin, öğrencilerin beceri, bilgi ve yeteneklerine göre doğru yönlendirilmesini sağlayacak bir mecra olduğunu ifade etti. Atölyelerin kurulacağı mesleki eğitim okullarının ortaokullarla eşleştirileceğini ve bu sayede 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin mesleklerle tanışmasının sağlanacağını belirtti.



Toplantıda ayrıca geleneksel değerlerle modern eğitimi birleştiren Ahilik Hareketi’nin başlatılacağı açıklandı. Bu hareketle, öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunmak ve onların hem mesleklerine hem de ülkenin geleceğine sağlam bir temel atmalarını sağlamak hedefleniyor. Ahilik kültürü, öğrencilere dürüstlük, dayanışma, sorumluluk gibi değerleri aşılayarak, mesleki eğitimde bir ahlak ve disiplin çerçevesi sunacak.



Emre Çay, toplantıda ayrıca 9. sınıfta akademik başarısı düşük öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin önemli bir karara da vurgu yaptı. Çay, sınıfta kalma ihtimali olan 9. sınıf öğrencilerinin 31 Aralık’a kadar mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu sayede öğrencilerin hem zaman kaybetmeyeceğini hem de yeteneklerine uygun ortamlarda daha mutlu ve verimli olabileceklerini söyledi.



Toplantı, Mesleki ve Teknik Eğitim Politikası Belgesi çerçevesinde Muğla’da yapılacak faaliyetlerin planlanması, “Muğla’da Eğitimde Üretime” ve “Çırak Arıyorum” projelerinin tanıtımıyla devam etti. Toplantı, iyi dilek ve temennilerle son buldu.



Toplantıya, 13 ilçenin mesleki eğitimden sorumlu şube müdürleri ve meslek lisesi müdürleri katılım gösterdi.

Kaynak: İHA