Alper Gezeravcı SDÜ Akademik Yıl Açılış Törenindeydi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "İHA ve SİHA'lar Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi devriminde milli teknolojik hamlesindeki kritik eşiklerden bir tanesidir." dedi.

Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu'nda düzenlenen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ilk dersi veren Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay alanındaki ilk çalışmalarının 2018'de gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin ürettiği roketin 2026 ile 2028 yılları arasında Ay'a sert inişinin planlandığını belirten Gezeravcı, "Sert inişten elde edilen tecrübe ile ikinci bir fırlatma ile Ay'a yumuşak iniş yaparak bilimsel faaliyetlere başlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin artık İHA ve SİHA pazarında 40 ülkenin kapısında beklediği bir ülke konumuna geldiğini anlatan Gazeravcı, "İHA ve SİHA'lar Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi devriminde milli teknolojik hamlesindeki kritik eşiklerden bir tanesidir." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, Türkiye'nin savunma sanayisinde her geçen gün gelişen bir ülke olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA